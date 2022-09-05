وفاة أم في عملية ولادة.. تحرك عاجل من صحة دمياط

محافظة دمياط

قرر الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، تشكيل لجنة موسعة من الطب العلاجي والعلاج الحر لفحص ملابسات حالة وفاة سيدة أثناء إجراء ولادة بمستشفى خاص.

كان قد أصدر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط تعليماته مساء أمس لادارة الطب العلاجي وإدارة العلاج الحر بالمديرية لتشكيل لجنة لفحص ملابسات وفاة سيدة نتيجة إجرائها عملية جراحية بأحد المراكز الخاصة داخل مدينة دمياط.



ورغم ان هذا المركز يحمل ترخيصا قانونيا الا انه حرصا على استبيان الحقيقه ، فقد امر بنزول اللجنة اليوم الاثنين لعمل تقرير مفصل مبدئي عن الإجراءات والتدخلات الطبية قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية وعرضه عليه وكيل الوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيه.

كان قد تلقي اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، بلاغا يفيد بوفاة فتاه تبلغ من العمر ٢٠ عاما أثناء إجراء جراحه ولادة قيصريه بأحد المستشفيات الخاصة والهام الطبيب بالخطأ الطبي.

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