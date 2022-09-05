التضامن: فيلم أبواب مكة أثر في الجميع وشكل إضافة كبيرة

قال مهند دياب، مخرج فيلم أبواب مكة ومستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن، إن السيدة مكة معروفة داخل وزارة التضامن الاجتماعي لكونها رائدة ريفية نشطة، متابعا:"تعرفت عليها خلال تكريمها بمهرجان أسوان السنمائي".

وأكمل" مهند دياب" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، :" تحدثت مع السيدة مكة خلال المهرجان وأوضحت لها رغبة الوزارة في توثيق قصة حياتها، لجعلها أيقونة لغيرها من السيدات"، متابعا: فيلم أبواب مكة يروي قصة كفاحها والجميع تأثر به".

وأضاف: الفيلم شكل إضافة كبيرة للمكتبة الفيلمية بالوزارة، لكونه من أفضل وأقوى الأفلام التي تم تقديمها.

وشدد على أن الوزارة تستهدف رفع وعي المواطن بقضايا التضامن من خلال الفن والسينما التسجيلية



ويمثل فيلم "أبواب مكة" من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي ومن إخراج مهند دياب، مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي، جمهورية مصر العربية في المسابقة الرسمية لمهرجان أوفسينيدوك OFFCINEDOC السينمائي الدولي والمقام في مدريد بإسبانيا، ويستمر حتى ٢٦ أغسطس الجاري.

ويتناول فيلم "أبواب مكة" قصة أول رائدة ريفية في مصر استطاعت من خلال عملها في طرق الأبواب وشغفها بمساعدة نساء قريتها في محافظة أسوان ومختلف المحافظات في تغيير المفاهيم الخاطئة.



