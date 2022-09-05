عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض لاعبات كرة القدم المكسيكية على مسرح العرائس

صدى البلد

 يستقبل مسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح، اليوم الإثنين، العرض المسرحي "لاعبات كرة القدم" من المكسيك ضمن عروض المسابقة الرسمية بالدورة الـ29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي دورة المخرج العالمي "بيتر بروك".


ويقدم العرض اليوم، كما تشاهده لجنة تحكيم المهرجان في الساعة التاسعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء، ضمن العروض الأجنبية المشاركة بالمسابقة.


العرض من إخراج موريسيو كاريلو، ومدته 55 دقيقة، ويتناول قضايا ذات طبيعة اجتماعية، من خلال رحلة بحث مكثف حول أصول كرة القدم وتطورها وأعظم دعاه لها، وكانت الحركة الاجتماعية البرازيلية "la democracia corinthina" هي الدافع لاستخدام كرة القدم كوسيلة للتنديد وبالتالي معالجة القضايا المتعلقة بمجتمعات السكان الأصليين واستغلال مواردهم الطبيعية. 


يذكر أن الدورة (29) من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك أهم رواد التجريب المسرحي المعاصرين، تشهد العديد من الورش التدريبية لمدربين وفنانين من اليونان وإسبانيا وأمريكا ومصر، وأيضا ندوات فكرية متنوعة، إلى جانب الإصدارات التي وصلت إلى 27 كتابًا مترجمًا ومؤلفًا، ويشهد المهرجان لأول مرة نشر 7 رسائل علمية تتناول المسرح والتقنيات الرقمية.
 

مسرح العرائس لاعبات كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

بعد أحمد أيمن منصور.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع سوبر

بعد أزماتها مع والدتها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

شادي حسين.. قناص سيراميكا كليوباترا وهدافه التاريخي

فرج عامر: الألماني مارك روزه المدرب الجديد للنادي الأهلي

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (1)-(3) في الدوري الإنجليزي

ميدو يعلن عن صفقات جديدة في الزمالك

ترشيحاتنا

رابط مباشر .. نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

شادي مؤنس يكشف مفاجأة عن علاقته بـ علي الحجار.. ويؤكد: الهندسة ساعدتني في الموسيقى

ضياء السيد عن تفاوض الأهلي مع كيروش: لما نرجع فلوسنا الأول.. فيديو

مناصرة لحريات المرأة.. معلومات عن فاطمة بن سعيدان بعد تسريب صورتها عارية

موجودة في كل بيت| تناول هذه المشروبات يعالج مرض خطير

لو بتستخدم موبايل أوبو.. قرار صادم من الشركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والتاتو.. ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بدون بطانة..مايا دياب تثير الجدل بهذا الفستان

وفاة شخص بسبب الشاورما في الهند.. وإجراءات صارمة على المحلات

طريقة عمل كريب الشيكولاتة زى المحلات

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ