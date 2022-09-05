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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد رسالتها للجمهور: احكولى مصايبكم .. أجرأ إطلالات سمية الخشاب |شاهد

صدى البلد

 تصدرت الفنانة الفنانة سمية الخشاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت عبر تويتر لجمهورهامعاكم نص ساعة احكولى مصايبكم.


 

وتتميز  الفنانة سمية الخشاب بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 


 

شاركت الفنانة سمية الخشاب بوست جديد لها  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتبت سمية الخشاب: "احكولي ايه اخر مصايبكم انا فاتحه الاستشارة نص ساعة"


 

وكشفت الفنانة سمية الخشاب، إنها تعود إلى السينما بفيلم جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وقالت في تصريح خاص لـ صدي البلد: عندما عرض عليها هذا الفيلم أعجبت به للغاية خاصة أن قصة العمل ثرية وتدورفي إطار تشويقي ودورها فيه مختلف ولم تقدمه من قبل.


 

وأكدت أنها قد وقعت عقد الفيلم وستبدأ تصويره قريبا ويكون مفاجأة للجميع لافتة أن الشركة المنتجة لم تستقر علي اسمالفيلم وجاري اختيار باقي فريق العمل المشاركون معها.

سمية الخشاب إطلالات سمية الخشاب تصريح خاص لـ صدى البلد

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