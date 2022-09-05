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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود سعد عن جرائم القتل بإسم الحب: زمان لما حد كان بيحب أخره يعيط أو يشرب سيجارة

محمود سعد
محمود سعد

حرص الإعلامي محمود سعد، أن يعلق على جرائم القتل التي انتشرت مؤخرًا تحت اسم الحب، والتي كان آخرها مقتل الطالبة طالبة أماني الجزار، التي قُتلت على يد شاب  في محافظة المنوفية.

وقال محمود سعد، من خلال فيديو لايف عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: الحب القاتل موضة غريبة جدًا ما مشوفنهاش قبل كده، كان لما حد من صحابنا يحب يعيط  وأقسى حاجة يشرب سيجارة يبقى كده انحرف".

 

وتابع قائلاً: “ اللي بيحصل دلوقتي مسألة عاوزة بحوث ودراسات إزاي واحد يحب واحدة يقتلها ممكن ينتحروا هما الاتنين نفهمها ولو أنها غلط لكن سمعنا عنها، لكن ما سمعناش واحد يحب واحدة يقتلها يا نهار أسود لو الموضوع زاد”.

يذكر أن وضح الإعلامي محمود سعد من جديد  عن علاقته بوالده، وذلك بعد أيام من خروجه بتصريحات نارية ضد والدة الراحل في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

وقال محمود سعد خلال تقديمه حلقة من برنامجه ونس عبر قناته بموقع يوتيوب: "أنا شوفت إنسان قاسي، وما حكيتش أي حاجة عن اللي حصل لي مع أبويا، لإني خايف من أمي لما أنزل لها التربة، تزعل و تقولي ليه حكيت، وما حكيته مقتطفات سريعة عشان الناس تستفيد".

 

وأضاف: "لما عملت بث على فيسبوك، اتكلمت عن الراجل اللي لا بحبه ولا بحترمه، اللي مبيديش ورث لبنت، ويسيب مراته تشتغل وتتبهدل وهو قاعد على القهوة، وينفصل عن زوجته ولا يرعى ولاده ماديا ونفسيا وفكريا".

 

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