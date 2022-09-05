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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق مدكور يقترح فكرة ديو يجمع شيرين وسميرة سعيد

طارق مدكور - سميرة
طارق مدكور - سميرة سعيد - شيرين

حل الموزع الموسيقي طارق مدكور، بضيف برنامج "حروف الجر" المذاع عبر نجوم إف إم مع يوسف الحسيني.

 

‎وقال عن فكرة تقديم "دويتو" للمطربة سميرة سعيد وشيرين عبد الوهاب،: لتقديم "دويتو" يجب أن تجد الفكرة والموضوع المشترك بين الصوتين اللذين يقومان بغناء الدويتو، سواء كان الأغنية لولدين أو بنتين أو لولد وبنت"


 

وتابع :"الكلام والحوار أيضًا مهمان، بحيث لا يغني الصوتان كأنهما شخص واحد، لازم يبقى في هات وخد ويأتي بعد ذلك اللحن، ويجب أن يكون مناسبًا لطبقة صوت العنصرين المشاركين في الأغنية، ولا يظلم أيا منهما، كما كان يحدث في السابق، مثلًا في "دويتو" شادية مع عبد الحليم حافظ "تعالي أقولك".

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واقترح طارق مدكور فكرة لدويتو شيرين مع سميرة سعيد، قائلًا: "ممكن سميرة مثلًا تنتقد الرجالة، وشيرين تقول لها بس إحنا منقدرش نعيش من غيرهم، أو العكس".
 

طارق مدكور الموزع الموسيقي طارق مدكور يوسف الحسيني حروف الجر سميرة

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