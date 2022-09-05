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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبك يا روحي.. أسما شريف منير توجه رسالة لـ غادة عادل

صدى البلد

شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت أسما منير بإطلالة جذابة برفقة الفنانة غادة عادل ، و علقت قائلة : بحبك يا روحي.

بالأسود.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالأحمر القصير.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور

 
وكانت قد وجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة إلي والدها الفنان شريف منير، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت أسما شريف منير صورة بصحبة والدها، وعلقت عليها كاتبة: “لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي”.


وأثار الفنان شريف منير، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلغاء متابعته لابنته أسما شريف منير، عبر موقع السوشيال ميديا «إنستجرام»، فما سبب هذا الخلاف؟

أحدث ظهور ل أسما شريف منير أخبار أسما شريف منير أسما شريف اخبار غادة عادل الفنانة غادة عادل

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