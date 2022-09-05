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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ضبط لحوم منتهية الصلاحية.. الحبس سنة وغرامة20 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

لحوم منتهية الصلاحية
لحوم منتهية الصلاحية

دشنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، حملة بالتعاون مع إدارة حماية المُستهلك بمديرية التموين بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

ضبط 1000 كيلو لحوم فاسدة

أسفرت الحملة عن ضبط 1000 كيلو لحوم مُجمدة مُنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل تداولها في الأسواق، وإيصالها إلى أيدي المواطنين.

وأكد مدير إدارة المجازر، أن الإدارة تعمل جاهدة لمنع أية محاولات غش في المواد الغذائية، للمواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة حماية المُستهلك، برئاسة الدكتور سحر عجاج، مدير الإدارة.

كما وجه خالص شكره إلى "سحر عجاج"، على التعاون الدائم لصالح المواطن السوهاجي؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار. 

لحوم فاسدة المجازر سوهاج عقوبات غش الأغذية قانون الغش والتدليس

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