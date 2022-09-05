صحيفة عمانية: العالم يمر بمرحلة تحول سياسي وأيديولوجي خطير

/ أكدت صحيفة "عمان" العمانية أن الحرب الأوكرانية والصراع الأمريكي - الصيني وأزمة الطاقة والأزمات القادمة التي قد تظهر في خريف العام الجاري هي صور لما يمر به العالم من مرحلة تحول سياسي وأيديولوجي.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الاثنين/ بعنوان "عُمان والتحولات العالمية الكبرى" - أن العالم يمر بمنعطف خطير جدًا سواء على المستوى السياسي، حيث يعاد تشكيل نظام عالمي جديد يحل محل النظام العالمي الحالي القائم على أحادية القطب والذي يحلو للبعض أن يطلق عليه "الديمقراطية الليبرالية"، لافتة إلى أنه يصاحب هذا التشكل الجديد واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم منذ مرحلة الكساد العظيم مطلع القرن الماضي وأثرت على كل مناحي الحياة وهي تعيد الآن البناءات الطبقية في العالم، إضافة إلى قواعد الاستهلاك ليس فقط عند الطبقة الوسطى، ولكن حتى عند الطبقات البرجوازية في العالم.

وأشارت إلى أنه وسط هذا المشهد الذي تتأثر به كافة دول العالم دون استثناء تعمل سلطنة عمان على إعادة تموضعها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار أن الجوانب السياسية العالمية لا تزال تتشكل وفق تطور الأحداث وصراعات القوى العظمى في العالم.