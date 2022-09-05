الملاحة الجوية تعد خطة لتطوير أنظمة الإنذار والحماية ضد الحريق 

تعكف الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، بإعداد مشروع خطة حماية متكاملة ضد أخطار الحريق وأنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي لتطوير الأنظمة بالمنطقة المركزية للملاحة الجوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بقيادة الفريق محمد عباس وزير الطيران بضرورة رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الحماية والتأمين ضد أخطار الحريق بجميع المرافق في قطاع الطيران المدنى.

صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن ذلك يأتى فى إطار خطة التأمين ضد أخطار الحريق بالمطارات وأنظمة الملاحة الجوية وكافة المنشآت الحيوية بالشركة القابضة للمطارات والشركات التابعة لها وضرورة المراجعة والتحديث المستمر لجميع إجراءات السلامة وأنظمة الحماية المدنية والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري لتحقيق أعلى معدلات السلامة.

