مصر المستقبل.. يارا نبيل ترصد جديد التسويق الرقمي والبحث العلمي بالفضائية المصرية

يحضّر برنامج "مصر المستقبل"، الذي يذاع على شاشة الفضائية المصرية، مجموعة حلقات جديدة منها التسويق الرقمي، ايضا مشاركة فريق pharaohs من كلية العلوم جامعة القاهرة في مسابقة IGEM في باريس في شهر أكتوبر المقبل 2022.

أيضا يستضيف البرنامج الفائزين في مسابقة الصور العلمية التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي.

يهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم التنمية الشاملة بإلقاء الضوء على الأبحاث والمشاريع والابتكارات وتشجيع الشباب والمرأة في المجالات العلمية وريادة الأعمال.

البرنامج تقديم يارا نبيل وإعداد محمد شعبان ومحمد ممدوح وإخراج عاطف حسن، محمد الشوربجي، هبة عبد الجواد وعمرو جمال؛ ويذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع ظهرا.

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