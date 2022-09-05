طلبات إحاطة وأسئلة.. البرلمان يستعد لدور الإنعقاد الثالث.. ونائبة: وجود كارت أوتوماتيك للسيارات المارة من بوابات المحافظات يدر عائد للدولة.. وأخرى تحذر من غش الأسلاك الكهربائية

اقتراح برغبة لتخصيص كارت أوتوماتيك للسيارات للمرور من بوابات المحافظات

طلب إحاطة يحذر من أسلاك كهربائية مغشوشة تجتاح الأسواق المحلية

سؤال برلماني بشأن تكرار حوادث القتل باسم الحب بين الشباب



بدأ عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية الإستعداد لتقديم مجموعة من طلبات الإحاطة والإقتراحات برغبة والأسئلة البرلمانية خلال دور الإنعقاد الثالث بالبرلمان ، بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنها ستتقدم بإقتراح برغبة للجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث موجه لوزارتى النقل والدفاع وهيئة الطرق والكبارى.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإقتراح برغبة يتضمن مقترح بأن يكون هناك كارت أوتوماتيك للسيارات التى تمر من بوابات المحافظات ، مما يدر عائد كبير للخزانة العامة للدولة ، خاصة وأن هناك سيارات تدفع نصف الرسوم واخرى لا تدفع وهناك سيارات اخرى تفاصل فى الرسوم ، مؤكدة أن هذا المقترح مطبق بالخارج.

حذرت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، من ظاهرة الغش التجاري ومخاطرها على المواطنين، لافتة إلى أن هناك أسلاك كهربائية "مغشوشة" تجتاح الأسواق المحلية قادمة من الصين، يقبل الكثير من أصحاب محلات الأدوات الكهربائية من معدومي الضمير على شرائها لتحقيق مكاسب خيالية على حساب المواطن المصري.

وقالت النائبة- في تصريحات لها - إن عدد الحرائق التى نشبت فى مصر خلال عام 2021 يبلغ 51533 حريقا، واحتل الماس الكهربائى المركز الثاني لأسباب نشوب الحرائق بنسبة 21٫1% أى بواقع 10863 حادث حريق، يليه الاشتعال الذاتى الذى نشب بسببه 6910 حرائق بنسبة 13.4% .

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم بطلب إحاطة مع بداية دور الانعقاد الثالث موجه لوزيري الكهرباء والتنمية المحلية بشأن مخاطر الأسلاك الكهربائية "المغشوشة" التي تُباع في الأسواق ودور الجهات المعنية في التصدي لها.

وأشارت إلى أن 85 % من الأسلاك الكهربائية التي ثُباع في الأسواق الشعبية بمصر "مغشوشة" وغير مطابقة للمواصفات، والخامات المستخدمة في إنتاجها رديئة ومجهولة المصدر.

وأوضحت، أن التلاعب فى بيع الأسلاك الكهربائية يعد ضمن الغش والتدليس فى العمليات التجارية، وهو يخضع للقانون رقم 48 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى والذى نصت المادة الأولى منه على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 29 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بهاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة.

وأكدت على أن تلك العقوبة لا تناسب هذه النوعية من الغش والتدليس فى العمليات التجارية التى تعرض حياة الملايين من المواطنين للموت.

وتقدمت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والشباب والرياضة، بشأن تكرار حوادث القتل "باسم الحب" بين الشباب.

وقالت "جابر" برزت في الآونة الأخيرة حوادث القتل باسم الحب بين الشباب، وهو ما يثير قلق الرأي العام في مصر تجاه هذه الجرائم غير المعتادة، كما تُثير الخوف في نفوس الأسر المصرية فأصبحوا لا يأمنون على بناتهم فى ظل تسلسل الأحداث الدامية، ومسلسل القتل الممنهج والجديد علينا كمجتمع مسالم بطبعه.

وأردفت "جابر"، فما بين واقعة مقتل نيرة الطالبة بجامعة المنصورة، وواقعة سلمى بهجت طالبة الإعلام، وصولًا إلى أماني عبد الكريم الطالبة بالمنوفية، لم تمر سوى شهور معدودة، ولم تقل الأحداث فظاعة بين الجرائم الثلاثة، وهو ما أصاب الذعر الكثير من الآباء والأمهات في المجتمع خوفاً من تكرار ذلك مع بناتهم الطلبة بالجامعات.

وتابعت قائلًا: "ما أخشاه وأحذر منه مبكرًا أن تصبح تلك الجرائم هي الشيء المعتاد في مجتمعنا خاصة بعد ظهور الكثير من الأصوات المجتمعية التي تؤيد القاتل وتنادي بالعفو عنه".

واعتبرت "نائبة البرلمان"، ظهور مثل تلك الجرائم وتكرارها يعد ناقوس خطر يدعونا أن نفيق لتربية أبنائنا، حيث يعني ذلك أننا في خطر حقيقي يواجه المجتمع، ويعد السبب الرئيسي في هذا فشل دور وسائل الإعلام والدراما والأفلام في تهذيب الشباب وتقديم الدعم لتربية النشء بشكل سليم.

واختتمت "جابر"، علينا البحث جيدًا عن أسباب هذه الجرائم؛ للوقوف على حل هذه المشكلة واستئصالها من مجتمعنا، متسائلة: هل هذه الجرائم نتاج سوء التربية وغياب رقابة الأسرة على أبنائهم؟، أم هناك مستجدات أخرى ؟، وماهي العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم الجديدة على مجتمعنا المصري؟، وماهو دور الجهات والمؤسسات المعنية تجاهها من مراكز البحوث الاجتماعية ودور مراكز الشباب والمؤسسات الدينية.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعلن فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة الأخيرة بدور الإنعقاد الثانى، اليوم ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنى، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعاً لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.

وأضاف أن ما أنجزناه من مشروعات قوانين خلال هذا الدور محل فخرنا جميعاً، لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع، ولكن هذا جزء من كل، فعلينا التزامات كثيرة، نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الانعقاد القادمة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

فقدمت اللجان النوعية جميعاً خلال هذا الدور نموذجاً مشرفاً للعمل البرلماني ، كل اللجان حقيقة قامت بدورها من خلال ممارسة مهامها التشريعية بكل موضوعية، فبعض القوانين أعيد كتابتها في اللجان من جديد لتتماشى مع أحكام الدستور ولإخراجها في أدق الصياغات التشريعية بعد التنسيق مع الحكومة.

كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية على أكمل وجه ودون أي محاباة لأحد سوى مصلحة الوطن والمواطن، ووضعت مع الحكومة مقترحات حلول للعديد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وما زال ينتظرها العديد من الموضوعات والقوانين الهامة في الأدوار القادمة بمشيئة الله.

كما استطاع المجلس متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وعلى الساحة الدولية بصفة عامة، وفي مقدمتها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواصل مع البرلمانات العربية الشقيقة، وكان صوت المجلس مسموعاً ومؤثراً فى كافة المحافل الدولية انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم.

وتابع جبالي ، إن ما يقوم به هذا المجلس من أعمال يأتي في إطار حرصكم على أداء مسئوليتكم تجاه الوطن، فالدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها وقيادتها السياسية الحكيمة، المرور من العديد من الصعاب، وهي الآن أمام تحدٍّ كبير لتداعيات أزمة اقتصادية عالمية، أثرت في العالم كله، وتأثرت بها مصر وهي في مرحلة البناء، لذا يجب علينا جميعاً استكمال ما بدأناه في النهوض بالوطن، ودعم قيادته لتخطي هذه الأزمات، والتركيز على الحلول المتاحة للحد من تداعيات الأزمات العالمية.