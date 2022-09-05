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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يثمن إشادة ﻿عاهل البحرين بدور مصر المحوري في أمن واستقرار المنطقة

علاء عابد النائب
علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى

ثمن النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، تصريحات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي أشاد فيها بدور مصر المحوري كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة ومسيرة العمل العربي على جميع المستويات.

مؤكداً أن العلاقات بين مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك حمد بن عيسى آل خليفة تاريخية واستراتيجية على مستوى قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وأكد " عابد " فى بيان له أصدره اليوم تقديره واحترامه الكبيرين لملك البحرين على حديثه الرائع عن نتائج اللقاء الأخوي الخاص الذي عقد في 23 أغسطس الماضي في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني معتبراً اشادة الملك حمد بما حققه اللقاء من نتائج مثمرة ودعم منظومة العمل العربي المشترك والمصالح العربية وترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة وشكره وتقديره للرئيس السيسي على كرم الضيافة وعلى استضافة مصر الشقيقة لهذا اللقاء الأخوي المثمر واشادته بدور الرئيس السيسي وجهود القادة المشاركين في اللقاء وحرصهم على إنجاحه بمثابة دليل قاطع على النجاح الكبير الذى حققه هذا اللقاء لصالح جميع القضايا التى تهم الامة العربية.

كما اعتبر النائب علاء عابد إشادة العاهل البحريني بما تشهده مصر بقيادة الرئيس السيسي من نهضة شاملة وإقامة المشروعات التنموية والحضارية الكبرى في ربوعها بمثابة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسي من مشروعات قومية كبرى امتدت فى جميع انحاء البلاد موجهاً التحية والتقدير للعاهل البحرينى على هذه التصريحات المهمة التى تؤكد حبه وتقديره الكبيرين للرئيس السيسى ولمصر وشعبها العظيم.

تصريحات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة جاءت خلال لقائه مع ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

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