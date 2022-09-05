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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلفا لـ بسام راضي .. مصادر :أحمد فهمي متحدثًا رسميًا باسم رئاسة الجمهورية

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

ذكرت مصادر دبلوماسية رئاسة الجمهورية تعيين المستشار أحمد فهمي، عضو بعثة مصر في الأمم  المتحدة في نيويورك متحدثًا رسميًا باسم رئاسة الجمهورية، خلفًا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى الحالى باسم رئاسة الجمهورية.

يتم تعيين المستشار أحمد فهمي متحدثا رسميا باسم رئاسة الجمهورية اعتبارًا من أول يناير 2023.

تعيين بسام راضي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة إيطاليا

تعيين بسام راضي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة إيطاليا

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا تعيين عدد من السفراء بديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين سفراء جدد في عدد من الدول، فضلا عن تعيين عدد من السفراء كقنصل عام.

وشهدت  الحركة الدبلوماسية تعيين السفير بسام راضي،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة إيطاليا وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو والسفير عاصم محمد حنفي محمود، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الصين وغير مقيم لدى منغوليا، والسفير شريف محمود سيد عيسى، سفيرا فوق العادة مفوضا، لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

رئاسة الجمهورية بسام راضي المستشار أحمد فهمي إيطاليا السفراء

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