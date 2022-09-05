أحمد مناع: جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تستهدف تطوير الأداء وتبادل الخبرات

قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب المصري، ونائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إن الجمعية تستهدف تطوير الأداء والعمل فى أمانات المجالس النيابية وتبادل الخبرات، وكذلك إلقاء الضوء على الاختصاصات الممنوحة للأمين العام وفقا للدستور والقانون واللوائح.

وتابع مناع، على هامش الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يُعقد بمقر مجلس النواب المصري:" هذه الاختصاصات التى أقرها الدستور والقانون واللوائح والتى تمثلت في حضور اجتماعات مكتب المجلس وتحرير محاضرها، حضور الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس، التوقيع على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم التصديق عليها فى دور الانعقاد.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب المصرى، أن مجلس النواب يتمتع بالكفاءة التى أنصبت على الأداء بشكل عام ومخرجات الأداء عقب انتهاء كل دور تشريعى سواء على الدور الرقابى أو التشريعى معًا.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب قد تم انتخابه بالإجماع نائباً لرئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، والذي عُقد بالقاهرة فبراير الماضي، وجاء انتخاب المستشار أحمد مناع آنذاك بمنصب نائب رئيس الجمعية ليعكس تقدير وثقة الأمناء العامين للبرلمانات العربية بإمكانات وقدرات وخبرات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار أحمد مناع.

قال أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام مجلس الشورى القطرى، ورئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إن ورشة العمل ألقت الضوء على اختصاصات الأمين العام، إن أعمال الجلسة اليوم بأعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يُعقد بمقر مجلس النواب المصري ألقت الضوء على اختصاصات الأمين العام للبرلمانات.

وتابع الفضالة على هامش أعمال الجلسة الختامية اليوم للمؤتمر التاسع للجمعية:" سيكون التعاون على وضع اختصاصات استرشادية موحدة تقوم بها جميع الدول، حيث تم رفع عدد من التوصيات للجنة التنفيذية للوقوف على ما جاء فيها بشأن الوصول لمستخلص سيتم وضعه كاسترشاد بشكل عام لجميع الدول.

وفيما يخص التعاون خلال الفترة المقبلة بين البرلمانين المصرى والقطرى، قال الفضالة:" ولله الحمد العلاقة البرلمانية مميزة جدا، حضرنا اجتماع الجامعة العربية والبرلمانات العربية والعلاقة مميزة جدا، مقدما الشكر لمجلس النواب المصرى على استضافة أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر مجلس النواب المصري، متابعا:" خير دليل على حسن الاستضافة واهتمام مصر الكبير بالبرلمانات العربية".

وشهد المؤتمر مناقشات مُكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المُثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية، كما سيتم عقد ورشة عمل خلال المؤتمر بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية تتناول موضوع " اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية".