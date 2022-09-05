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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

البرلمان العربي يقترح إعداد دليل استرشادي باختصاصات أمين عام المجالس النيابية العربية

صدى البلد

اقترح المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، إعداد دليل برلماني حول اختصاصات ومهام الأمين العام للمجالس النيابية في الدول العربية.

وأوضح أنه يمكن الاعتماد في إعداد الدليل على دراسة أفضل التجارب والخبرات القائمة ليس فقط في الدول العربية، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لتقديم رؤية عصرية متطورة حول دور الأمين العام للبرلمان، وليكون بمثابة دليل نموذجي استرشادي وأداة مهمة لمواكبة التطورات والمستجدات التي طرأت على الدور القيادي الذي يقوم به الأمين العام للبرلمان.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها شعراوي في إطار مشاركته في المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي استضافه مجلس النواب على مدار يومي أمس واليوم بمشاركة الأمناء العامين للمجالس والبرلمانات العربية، لمناقشة موضوع "اختصاصات الأمين العام للبرلمانات في الدول العربية".

وأضاف الأمين العام للبرلمان العربي - في كلمته - أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت تتعاظم فيه المسئولية المُلقاة على عاتق البرلمانات العربية، خاصة لجهة التصدي لما يواجه العالم العربي من تحديات في مختلف المجالات.

وأضاف أنه بقدر حجم المسئولية التي تتحملها البرلمانات العربية، تتعاظم المسئولية المُلقاة على عاتق الأمانات العامة لتلك البرلمانات، التي يلزمها للنهوض بمسئولياتها والقيام بدورها على أفضل وجه، وجود جهاز إداري فعَّال، لديه القدرة والصلاحيات التي تمكنه من وضع رسالة هذه البرلمانات موضع التنفيذ، وتلبية احتياجات العمل البرلماني.

وأكد شعراوي أن أهم ما يشغل الأمين العام في أي برلمان هو التطوير الإداري والمؤسسي والذي لا يتوقف عند حد إنجاز المهمات الكبرى للأمانة العامة، بل هو عملية دقيقة ومستمرة، وتزداد تعقيدًا كلما ازدادت الواجبات والطموحات وتشابكت معها التقنيات الحديثة المتغيرة والمتسارعة، والأهداف التي يتوجب تحقيقها في ظل ثورة المعلومات.

وأشار إلى أن مهمة التطوير في مجال العمل البرلماني يمكن اعتبارها من المهام الشاقة والصعبة ضمن اختصاصات وصلاحيات الأمين العام، وذلك لتواكبها مع ضغوط العمل اليومي الكثيف والمستمر لكل الأمانات العامة، وسيل المعلومات، إضافة إلى ارتباطه بتحديات ذات طبيعة خاصة وأنماط مختلفة من التعاملات والواجبات والمسؤوليات التي يتطلبها هذا العمل.

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