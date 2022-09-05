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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية .. شاهد

صدى البلد

نشرت نجمة الجماهير، الفنانة نادية الجندي، صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نادية الجندي بـ "لوك"كاجوال شبابي، كما لاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها على صورتها.

 

جمال نادية الجندي

وقالت نادية الجندي عن سر جمالها ورشاقتها، إنها لم تجر أي عمليات تجميل، مشيرة إلى أن هناك 3 أسرار وراء جمالها الطبيعي الجذاب، « ايماني بالله، حبي لعملي، حب الجمهور».

وقالت نادية الجندي عن سر جمالها :" السهر ممنوع في حياتي ، كما أنني امارس رياضة الجري وأتناول الأطعمة بكميات محدودة ولكني أرفض الريجيم وأميل بشكل أكبر لممارسة الرياضة " .

ونفت نادية الجندي إجراء أي نوع من عمليات التجميل، عند سؤالها عن إجراء فيلر الشفايف، قائلة «هاتوا صوري القديمة وقارنوا ده بده».

ابن نادية الجندي

أكدت الفنانة نادية الجندي خلال استضافتها فى برنامج تفاعكلم عبر قناة العربية ، ان هناك جيوش الكترونية مدفوعة الأجر ورا نسب ابن الفنان عماد حمدي من زوجته الأولي أنه ابنها.

وأضافت نادية الجندي : ابني الحقيقي اسمه هشام وليس نادر كما يدعون ، فالأخير هو ابن عماد حمدي من زوجته الاولي.

واستكملت نادية الجندي حديثها قائلة : مينفعش ينسب ابن لي على غير الحقيقة ، فمن الممكن أن يغضب ابني من هذا الأمر ، ولكنه لا يهتم بذلك لانه يعلم ان هناك جيوش الكترونية مدفوعة الأجر تقوم بذلك .

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