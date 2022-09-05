بطريرك الإسكندرية يزور سفارة مصر باليونان ويشيد بالعلاقات بين البلدين

قام البطريرك ثيودورس الثاني، بطريرك الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس، بزيارة مقر سفارة جمهورية مصر العربية في أثينا، حيث هنأ السفير عمر عامر بتوليه مهام منصبه سفيراً لمصر في اليونان.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البطريرك ثيودورس الثاني، أشاد خلال الزيارة بخصوصية العلاقات بين مصر واليونان، وما تشهده مؤخراً من تطور ملموس في كافة المجالات.

