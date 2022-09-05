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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يدعم طالبا مبتكرا لتمثيل مصر دوليًا بمسابقة المنتدى الأفريقي بالإمارات

وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية

وافق اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على دعم الطالب أحمد طارق سعيد الشامي الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المنتدى الأفريقي للابتكار والتكنولوجيا وذلك بتحمل صندوق الخدمات التعليمية  بديوان المحافظة تكاليف سفره لدولة الإمارات العربية المتحدة لتمثيل مصر على الصعيد الدولي في فعاليات التصفيات  الدولية لمسابقة المنتدى الأفريقي للابتكار والتكنولوجيا  .

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يأتي ذلك في إطار  الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه محافظ المنوفية  لرعاية  الطلاب المتميزين والموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات.

من جانبها استقبلت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية  والتعليم بالمنوفية بمكتبها اليوم الطالب أحمد ووالده  لتقديم التهنئة لهما بدعم المحافظ ورعايته  له  تقديرا لتفوقه وتميزه ومساندته خلال تمثيله مصر في تصفيات المسابقة بدولة الامارات متمنية له دوام التفوق ورفع أسم مصر عاليا خفاقا بين الدول المشاركة في التصفيات .  

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