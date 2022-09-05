توزيع أجهزة كهربائية وأثاث على 300 أسرة من الأولى بالرعاية في البحيرة

صرح أحمد عبد المحسن، مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة، بأنه تم تنظيم أكبر معرض اثاث منزلي وأجهزة كهربائية وأجهزة طبية بالمجان مقدمة من جمعية الأورمان بالبحيرة.



وتم توزيع الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي على ٣٠٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية من مركزي الدلنجات وأبو المطامير والقرى المستفادة بالدلنجات هى قرية كفر لحيمر والمسين وزهور الامراء وجزائر عيسى وابيوقا ويوسف عبد النبى بالدلنجات والقرى المستفيدة بمركز أبو المطامير هى عزبة عبد الغنى وبريك يونس وعزبة نصير وسيدى دمين.

كان ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .