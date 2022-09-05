عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المنبر الثابت.. أحدث برامج التوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف في مائة مسجد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

ينطلق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي كأحدث برامج التوعية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، وذلك بعد صلاة المغرب. 

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، عن أماكن تنفيذ البرنامج خلال شهر سبتمبر 2022م، وذلك على النحو التالي اضغط هنا

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

تعاون بين الأوقاف والثقافة

وفي إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير لجميع شرائح المجتمع، أصدرت كل من وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة سلسلة "رؤية" للنشء، وقد صدر حديثًا من هذه السلسلة كتاب: "أركان الإسلام"، من إعداد الكاتب مصطفى غنايم، والإخراج الفني إيمان حامد، والرسوم للفنان عبدالرحمن بكر، وقدم له معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها:
أركان الإسلام خمسة، هي : الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصيام، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا".

والأركان هي الأعمدة الأساسية التي لا يتم بناء الإسلام بدونها، وفي مقدمتها شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويليها في الترتيب الصلاة التي هي عماد الدين، والتي هي صلة بين العبد وخالقه، فمن حافظ عليها كانت له نورًا ونجاةً وبرهانًا يوم القيامة، ومن ضيعها قالت له : ضيعك الله كما ضيعتني، ولم تكن له لا نورًا ولا نجاةً ولا برهانًا يوم القيامة، ثم الزكاة لمن ملك نصابها، وباب الصدقات مفتوح، ثم الصوم الذي هو سر بين العبد وخالقه، ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .

وحاول الكاتب أن يلقي الضوء في هذا الكتاب الممتع على هذه الأركان الخمسة، ثم ذيلنا الكتاب بملحق مختصر لكيفية الوضوء والصلاة من إعداد الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف مع صور ورسوم توضيحية عبدالرحمن بكر ، تيسيرًا على أبنائنا وبناتنا، وتوضيحًا للكلمة بالصورة، سائلين الله (عز وجل) أن ينفع به وبهم إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.

الأوقاف رؤية شيخ الأزهر وزارة الأوقاف المنبر الثابت برامج التوعية المشتركة الازهر الشريف صلاة المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

ترشيحاتنا

جهزوا الملاجئ.. أوكرانيا تحذر سكان القرم وتستعد لشن هجوم مضاد

هيدي كرم: إهمال المرأة لنظافتها الشخصية يؤثر على علاقتها بزوجها

مصري ولا هندي.. عزة مصطفى تحسم الجدل حول صورة طفل يذاكر تحت إنارة الشارع

بحبه.. ظهور آيتن عامر مع ويجز بعد طلاقها والأخير يرد: بالي عليك مشغول

إحالة مسئولي جمارك الواردات بمطار القاهرة إلى الجنايات للتلاعب في الشحنات.. خاص

التخطيط: كل مليار يستثمره الصندوق السيادي يجذب استثمارات بقيمة 5,4 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل طاجن شهي في الفرن

محترم وذكي.. ندى الكامل تخرج عن صمتها وتعترف بحبها لـ عمر كمال

قبل عرضه على MBC.. لقطات من مسلسل "ستيليتو" |شاهد

بـ فستان قصير .. دينا تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

فيديو

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

فتاة المنصورة.. هل ينجح فريد الديب في إنقاذ رقبة قاتل نيرة أشرف؟

لن تتخيل بعضهم.. أشقاء فنانين مصريين تعرفهم لأول مرة

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ