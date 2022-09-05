المنبر الثابت.. أحدث برامج التوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف في مائة مسجد

ينطلق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي كأحدث برامج التوعية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، وذلك بعد صلاة المغرب.

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، عن أماكن تنفيذ البرنامج خلال شهر سبتمبر 2022م، وذلك على النحو التالي اضغط هنا

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

تعاون بين الأوقاف والثقافة

وفي إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير لجميع شرائح المجتمع، أصدرت كل من وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة سلسلة "رؤية" للنشء، وقد صدر حديثًا من هذه السلسلة كتاب: "أركان الإسلام"، من إعداد الكاتب مصطفى غنايم، والإخراج الفني إيمان حامد، والرسوم للفنان عبدالرحمن بكر، وقدم له معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها:

أركان الإسلام خمسة، هي : الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصيام، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا".

والأركان هي الأعمدة الأساسية التي لا يتم بناء الإسلام بدونها، وفي مقدمتها شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويليها في الترتيب الصلاة التي هي عماد الدين، والتي هي صلة بين العبد وخالقه، فمن حافظ عليها كانت له نورًا ونجاةً وبرهانًا يوم القيامة، ومن ضيعها قالت له : ضيعك الله كما ضيعتني، ولم تكن له لا نورًا ولا نجاةً ولا برهانًا يوم القيامة، ثم الزكاة لمن ملك نصابها، وباب الصدقات مفتوح، ثم الصوم الذي هو سر بين العبد وخالقه، ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .

وحاول الكاتب أن يلقي الضوء في هذا الكتاب الممتع على هذه الأركان الخمسة، ثم ذيلنا الكتاب بملحق مختصر لكيفية الوضوء والصلاة من إعداد الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف مع صور ورسوم توضيحية عبدالرحمن بكر ، تيسيرًا على أبنائنا وبناتنا، وتوضيحًا للكلمة بالصورة، سائلين الله (عز وجل) أن ينفع به وبهم إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.