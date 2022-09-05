عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مثيرة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات مايان السيد تثير جدلًا بأنوثتها

صدى البلد

 

تصدرت الفنانة مايان السيد مؤشر البحث جوجل خلال الفترة الماضية، بسبب ظهورها بالعديد من الإطلالات والصور المختلفة التي تكشف عن جمالها.


 

وأحدث فساتين ارتدتها الفنانة مايان السيد ، مرتدية فستانا لامعا باللون الأسود، مما حاز على إعجاب متابعيها.


 

وتتميز  الفنانة مايان السيد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

تصدرت الفنانة مايان السيد  مؤشرات البحث على “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها في برنامج"مساء دي إم سي”، تقديم الإعلامي رامي رضوان.


 

وتحدثت الفنانة مايان السيد، عن فكرة الاتجاه لـ الاعتزال، وقالت: “كان فيه فيديو أنا نزلته بهزر مع صحابي واحنا مسافرين، بقول فيه ميان ميونة وأميرة أمورة ولقيت الناس بتهزر ودي حاجة عادية ولا تسبب مشكلة لي، وكان فالبعض بتتريق ودي حاجة عادي كمان، وكان فيه ناس بتشتم وبـ ألفاظ خارجة وصعبة”.


 

وقدمت الفنانة مايان السيد العديد من التصريحات خلال ظهورها مع الإعلامي رامي رضوان، نستعرض أبرز تصريحاتها من خلال التقرير التالي:


 

تحدثت الفنانة مايان السيد، عن فكرة الاتجاه لـ الاعتزال، وقالت “كان فيه فيديو انا نزلته بهزر مع صحابي واحنا مسافرين بقول فيه ميان ميونة و أميرة أمورة ولقيت الناس بتهزر ودي حاجة عادية ولا تسبب مشكلة لي، وكان فى البعض بتتريق ودي حاجة عادي كمان، وكان فيه ناس بتشتم وبـ ألفاظ خارجة وصعبة”.


 

وإليكم صور الفنانة مايان السيد 

E4E039B8-D504-40CE-9BEF-2A548F22400B
E4E039B8-D504-40CE-9BEF-2A548F22400B
862C1CC7-3D1B-42C6-AF08-E24E436ADE78
862C1CC7-3D1B-42C6-AF08-E24E436ADE78
8C8C95D3-C2B0-4DAA-9D26-2F9ACB648797
8C8C95D3-C2B0-4DAA-9D26-2F9ACB648797
21196934-73BE-4B9A-8A19-FDFC7BA6EC59
21196934-73BE-4B9A-8A19-FDFC7BA6EC59
D526CC71-7725-42BF-8681-312A4462A892
D526CC71-7725-42BF-8681-312A4462A892
D4A0A9A6-1682-46AE-AE42-AF539652994E
D4A0A9A6-1682-46AE-AE42-AF539652994E
73ED55B9-A76B-4E6D-AB70-84D96F071EF5
73ED55B9-A76B-4E6D-AB70-84D96F071EF5
196C161C-ADAD-489E-997C-72F9F5A6205E
196C161C-ADAD-489E-997C-72F9F5A6205E
D9E8E388-9FB4-4A99-B8EC-895BBA727A0C
D9E8E388-9FB4-4A99-B8EC-895BBA727A0C
1A021AB1-D6C6-48D7-B45E-B5B48E2D8588
1A021AB1-D6C6-48D7-B45E-B5B48E2D8588
924DDBBC-6E6C-499D-B2A6-6F827D7A5EC8
924DDBBC-6E6C-499D-B2A6-6F827D7A5EC8
783DB480-6222-482F-952D-E3B90CD636C6
783DB480-6222-482F-952D-E3B90CD636C6
اطلالات الفنانة مايان السيد مؤشر البحث جوجل الإطلالات مايان السيد رامي رضوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد محاولات رجوع زوجها لها.. دنيا بطمة تثير جدلا بهذه الإطلالات |شاهد

ترشيحاتنا

جهزوا الملاجئ.. أوكرانيا تحذر سكان القرم وتستعد لشن هجوم مضاد

هيدي كرم: إهمال المرأة لنظافتها الشخصية يؤثر على علاقتها بزوجها

مصري ولا هندي.. عزة مصطفى تحسم الجدل حول صورة طفل يذاكر تحت إنارة الشارع

بحبه.. ظهور آيتن عامر مع ويجز بعد طلاقها والأخير يرد: بالي عليك مشغول

إحالة مسئولي جمارك الواردات بمطار القاهرة إلى الجنايات للتلاعب في الشحنات.. خاص

التخطيط: كل مليار يستثمره الصندوق السيادي يجذب استثمارات بقيمة 5,4 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل طاجن شهي في الفرن

محترم وذكي.. ندى الكامل تخرج عن صمتها وتعترف بحبها لـ عمر كمال

قبل عرضه على MBC.. لقطات من مسلسل "ستيليتو" |شاهد

بـ فستان قصير .. دينا تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

فيديو

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

فتاة المنصورة.. هل ينجح فريد الديب في إنقاذ رقبة قاتل نيرة أشرف؟

لن تتخيل بعضهم.. أشقاء فنانين مصريين تعرفهم لأول مرة

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ