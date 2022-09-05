مثيرة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات مايان السيد تثير جدلًا بأنوثتها

تصدرت الفنانة مايان السيد مؤشر البحث جوجل خلال الفترة الماضية، بسبب ظهورها بالعديد من الإطلالات والصور المختلفة التي تكشف عن جمالها.
وأحدث فساتين ارتدتها الفنانة مايان السيد ، مرتدية فستانا لامعا باللون الأسود، مما حاز على إعجاب متابعيها.
وتتميز الفنانة مايان السيد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
تصدرت الفنانة مايان السيد مؤشرات البحث على “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها في برنامج"مساء دي إم سي”، تقديم الإعلامي رامي رضوان.
وتحدثت الفنانة مايان السيد، عن فكرة الاتجاه لـ الاعتزال، وقالت: “كان فيه فيديو أنا نزلته بهزر مع صحابي واحنا مسافرين، بقول فيه ميان ميونة وأميرة أمورة ولقيت الناس بتهزر ودي حاجة عادية ولا تسبب مشكلة لي، وكان فالبعض بتتريق ودي حاجة عادي كمان، وكان فيه ناس بتشتم وبـ ألفاظ خارجة وصعبة”.
وقدمت الفنانة مايان السيد العديد من التصريحات خلال ظهورها مع الإعلامي رامي رضوان، نستعرض أبرز تصريحاتها من خلال التقرير التالي:
تحدثت الفنانة مايان السيد، عن فكرة الاتجاه لـ الاعتزال، وقالت “كان فيه فيديو انا نزلته بهزر مع صحابي واحنا مسافرين بقول فيه ميان ميونة و أميرة أمورة ولقيت الناس بتهزر ودي حاجة عادية ولا تسبب مشكلة لي، وكان فى البعض بتتريق ودي حاجة عادي كمان، وكان فيه ناس بتشتم وبـ ألفاظ خارجة وصعبة”.
وإليكم صور الفنانة مايان السيد