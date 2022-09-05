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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«المركزي» يصدر قرارا بتعديل اجتماعات مجلس إدارة البنوك

صدى البلد

قرر البنك المركزي المصري تعديل اجتماع مجلس الادارة الصادر بالكتاب الدوري المؤرخ في 19 يناير 2019، والذي تضمن الاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 6 مرات خلال العام بناء علي دعوة رئيس مجلس الإدارة أو أعلبية الاعضاء موضحا أنه للرئيس التنفيذي بالبنك طلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد علي أن يكون مصحوبا بحدول العمال التي يرغب في عرضها.

أوضح قرار حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري إنه يكون الأصل في الحضور الفعلي للأعضاء وفي حال تعذر ذلك ينبغي الجواز بالمشاركة عبر الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وابلاغ أمين سر المجلس وذلك بنا لا يتعدي مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد شروط حضور أغلبية عصاء مجلس الادارة فعليا.

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واشار قرار " عبد الله" الي استمرار العمل بباقي البنود الواردة بالكتاب الدوري الصادر في سبتمبر 20018 فيما لم يرد بشانه نص.
وشدد القرار علي ضرورة استمرار العمل بالاستثناء اات الوارداة بالكتاب المؤهرخ في 17 مارس 2022 وما يلحقها من كتب دورية.


وجاء اصدار ذلك القرار بناء علي التعليمات الخاصة بحوكمة البنوك الصادر في أغسطس 2011 و الكتب الدورية اللاحقة لها وخصوصا فيما يتعلق بعدد مرات حضور اجتماعات مجلس ادارة البنوك خلال العام مع امكانية مشاركة الاعضاء في اجتماعات مجلس الادارة من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر الفيديو وفقا لشروط محددا تيسيرا لعمل  البنوك.

البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر مجلس ادارة البنوك Finance Real Estate

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