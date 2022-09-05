عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية وسنغافورة تبحثان فرص تعزيز التعاون الثنائي

السعودية وسنغافورة
السعودية وسنغافورة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بالرياض، مع وزير خارجية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أنه جرى أيضًا بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

في السياق، بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم، بقيادات الغرفة التجارية الدولية بسنغافورة، الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي والابتكار، وكذلك التجربة السعودية الرائدة بمجال التحوّل الرقمي والاستثمار الرقمي، إلى جانب تبني المملكة لأحدث التقنيات لتعزيز وصولها إلى مراكز متقدمة في هذا المجال.

كما بحث الاجتماع زيادة أوجه التعاون وسبل دعم الشركات السعودية التقنية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وعقد الشراكات مع الشركات السنغافورية، والتعرف على استراتيجية تنمية الاستثمار الأجنبي في سنغافورة، إضافة إلى استقطاب المؤسسات البحثية ومراكز الابتكار للمملكة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال بناء شراكات مع شركات رأس المال الاستثماري التقني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

ترشيحاتنا

جهزوا الملاجئ.. أوكرانيا تحذر سكان القرم وتستعد لشن هجوم مضاد

هيدي كرم: إهمال المرأة لنظافتها الشخصية يؤثر على علاقتها بزوجها

مصري ولا هندي.. عزة مصطفى تحسم الجدل حول صورة طفل يذاكر تحت إنارة الشارع

بحبه.. ظهور آيتن عامر مع ويجز بعد طلاقها والأخير يرد: بالي عليك مشغول

إحالة مسئولي جمارك الواردات بمطار القاهرة إلى الجنايات للتلاعب في الشحنات.. خاص

التخطيط: كل مليار يستثمره الصندوق السيادي يجذب استثمارات بقيمة 5,4 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل طاجن شهي في الفرن

محترم وذكي.. ندى الكامل تخرج عن صمتها وتعترف بحبها لـ عمر كمال

قبل عرضه على MBC.. لقطات من مسلسل "ستيليتو" |شاهد

بـ فستان قصير .. دينا تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

فيديو

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

فتاة المنصورة.. هل ينجح فريد الديب في إنقاذ رقبة قاتل نيرة أشرف؟

لن تتخيل بعضهم.. أشقاء فنانين مصريين تعرفهم لأول مرة

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ