عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمد عطية وزواج المساكنة.. تحريض على الفسق والفجور.. وعقوبته السجن 3 سنوات

محمد عطية
محمد عطية

هدم للدين والعادات والتقاليد والثوابت.. هكذا هوجم الفنان محمد عطية، بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن زواج المساكنة، والتي دعا فيها الشباب إلى الإقدام عليه، من أجل أن يرى طرفا العلاقة الزوجية هل يصلحان للزواج أم لا.

زواج المساكنة

وقال الفنان محمد عطية في دعوته إلى زواج المساكنة، والتي لاقت انتقادات واسعة: «معظم الناس بيتجوزوا عمياني، مع إن الجنس جزء مهم في العلاقة الزوجية، مشيرًا إلى أن أغلب حالات الطلاق تحدث بسبب عدم توافق الحياة الجنسية، وهنا دعا الفنان إلى زواج المساكنة، لكي نرى هل ينفع نعيش مع بعض أم لا.

العيب فيك | رد صارخ من مظهر شاهين على دعوة زواج المساكنة

عيشوا زي الكلاب الجربانة| دعاء فاروق تهاجم محمد عطية بعد تصريح المساكنة

وزواج المساكنة الذي دعا إليه محمد عطية، يقوم على علاقة زوجية كاملة، دون أي أوراق رسمية ولا سند شرعي، ويلتقي الطرفان في أوقات يتم تحديدها بينهما، ويتفقان على طريقة العيش بينهما، وهل ينجبان أطفالًا أم لا؟ وغالبًا لا ينجبان. 

بلاغ للنائب العام

ولاقت تصريحات محمد عطية انتقادات حادة، لما تمثله من خروج على أحكام الشريعة والعادات والتقاليد وغيرها، ما دفع المحامي سمير صبري للتقدم ببلاغ للنائب العام ضده، اتهمه فيه بالعمل على نشر الفتن والرذيلة ضاربًا بالتعاليم الدينية والأعراف الإسلامية عرض الحائط، كما تعمل على نشر الفسق والفجور ، وهو أمر يجرمه القانون.

وفي هذا الإطار، نستعرض النص القانوني الموضح لعقوبة  نشر الرذيلة والحض على الفسق والفجور، والتي جاءت بعد دعوات زواج المساكنة، وفقًا لما نص عليه القانون.

تحريض على الفسق والفجور

تندرج دعوات الفنان محمد عطية تحت جريمة التحريض على الفسق والفجور، بحسب بلاغ المحامي سمير صبري، وهي التي يعاقب عليها القانون رقم 10 لسنة 1961، والذي نص على السجن من سنة إلى 3 سنوات، و غرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه، كل من حرض شخصا على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.

كما نص القانون على أن كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه.

زواج المساكنة محمد عطية المعايشة المساكنة محمد عطية زواج المساكنة ما هو زواج المساكنة هل زواج المساكنة حلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

موضوعات متعلقة

جهل بالدين|أول تعليق من محمد عطية بعد الهجوم عليه بسبب تصريح المساكنة

سكت دهرا ونطق كفرا.. المساكنة قبل الزوراج تضع محمد عطية في مرمى نيران المجتمع.. سعاد صالح: ينشر الفاحشة.. دعاء فاروق: هنبقى زي الكلاب الجربانة.. ومظهر شاهين: افتكاسه

عيشوا زي الكلاب الجربانة| دعاء فاروق تهاجم محمد عطية بعد تصريح المساكنة

أخبار التوك شو.. بعد تصريحاته عن المساكنة.. محمد عطية: خنت البنت اللي حبتني طفاسة مني.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الطقس غدا الإثنين 5-9-2022

دعوة لنشر الفاحشة.. سعاد صالح تهاجم محمد عطية بعد تصريحات مثيرة.. فيديو

ترشيحاتنا

ربنا بيطبطب عليه.. رسالة مؤثرة من تامر أمين للخطيب بعد وفاة شقيقته..شاهد

بعد خطاب كارثي.. صحيفة أمريكية تشبه بايدن بالفاشية موسوليني

يواصل الجدل..محمد عطية: أختى لها الحرية فى قرار المساكنة وتعمل اللى عايزاه

خالد الغندور يكشف عن موعد إعلان صفقات الزمالك الجديدة

مصر تعزي كندا في ضحايا حادث الطعن بمقاطعة ساسكاتشوان

وزارة الأوقاف تكلف الدكتور محمد عزت محمد خطيبًا للجمعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. ياسمين رئيس بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. طريقة عمل نوع رخيص من المسقعة

تعرضت للخيانة.. كشف لغز سقوط الراقصة مروة القيسي من الدور11 في آربيل

جدل على السوشيال ميديا.. وفاة راقصة شهيرة بعد سقوطها من الدور11والسبب صادم

فيديو

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

قلبه تعلق بالمساجد.. وفاة شاب أثناء صلاة الفجر بأحد مساجد الغردقة

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ