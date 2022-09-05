محمد عطية وزواج المساكنة.. تحريض على الفسق والفجور.. وعقوبته السجن 3 سنوات

هدم للدين والعادات والتقاليد والثوابت.. هكذا هوجم الفنان محمد عطية، بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن زواج المساكنة، والتي دعا فيها الشباب إلى الإقدام عليه، من أجل أن يرى طرفا العلاقة الزوجية هل يصلحان للزواج أم لا.

زواج المساكنة

وقال الفنان محمد عطية في دعوته إلى زواج المساكنة، والتي لاقت انتقادات واسعة: «معظم الناس بيتجوزوا عمياني، مع إن الجنس جزء مهم في العلاقة الزوجية، مشيرًا إلى أن أغلب حالات الطلاق تحدث بسبب عدم توافق الحياة الجنسية، وهنا دعا الفنان إلى زواج المساكنة، لكي نرى هل ينفع نعيش مع بعض أم لا.

وزواج المساكنة الذي دعا إليه محمد عطية، يقوم على علاقة زوجية كاملة، دون أي أوراق رسمية ولا سند شرعي، ويلتقي الطرفان في أوقات يتم تحديدها بينهما، ويتفقان على طريقة العيش بينهما، وهل ينجبان أطفالًا أم لا؟ وغالبًا لا ينجبان.

بلاغ للنائب العام

ولاقت تصريحات محمد عطية انتقادات حادة، لما تمثله من خروج على أحكام الشريعة والعادات والتقاليد وغيرها، ما دفع المحامي سمير صبري للتقدم ببلاغ للنائب العام ضده، اتهمه فيه بالعمل على نشر الفتن والرذيلة ضاربًا بالتعاليم الدينية والأعراف الإسلامية عرض الحائط، كما تعمل على نشر الفسق والفجور ، وهو أمر يجرمه القانون.

وفي هذا الإطار، نستعرض النص القانوني الموضح لعقوبة نشر الرذيلة والحض على الفسق والفجور، والتي جاءت بعد دعوات زواج المساكنة، وفقًا لما نص عليه القانون.

تحريض على الفسق والفجور

تندرج دعوات الفنان محمد عطية تحت جريمة التحريض على الفسق والفجور، بحسب بلاغ المحامي سمير صبري، وهي التي يعاقب عليها القانون رقم 10 لسنة 1961، والذي نص على السجن من سنة إلى 3 سنوات، و غرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه، كل من حرض شخصا على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.

كما نص القانون على أن كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه.