استطلاع: ارتفاع أعداد الأمريكيين القلقين من العنف السياسي

كشفت نتائج استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" وشركة أبحاث السوق "يوجوف"، اليوم الاثنين، أن 64% من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة ستشهد زيادة في العنف السياسي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو رقم ارتفع بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة.

ووفقًا للاستطلاع الجديد، توقع ما يزيد قليلاً عن نصف الأمريكيين (51%) زيادة في العنف السياسي عندما طُرح السؤال في يناير 2021، وقال 57% نفس الشيء في ديسمبر الماضي، مما يعني أن الاستطلاع الجديد يمثل المرة الأولى التي عبر فيها أكثر من 6 من كل 10 أمريكيين عن زيادة توقع العنف السياسي.

وقال 10% فقط من المشاركين في الاستطلاع الأحدث إنهم يتوقعون انخفاضًا في العنف السياسي في السنوات القليلة المقبلة، بينما قال 26% إنهم لا يتوقعون أي تغيير.

ويأتي الارتفاع في الأشهر التي أعقبت أحداث الشغب في 6 يناير 2021 التي اقتحم فيها مئات الأشخاص المبنى للاعتراض على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وعلى الرغم من التوقعات المتزايدة للعنف السياسي، قالت أغلبية كبيرة (86 %) إن القوة أو العنف غير مقبولين دائمًا لتحقيق أهداف سياسية، بينما يرى 14% إنهما يمكن أن يكونا مقبولين إذا شعروا أن القوة أو العنف ضروريان.

كما وجد الاستطلاع أن الأمريكيين لديهم آراء متشائمة حول مستويات الديمقراطية في البلاد.

وحول ذلك، قال (54%) من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة ستكون أقل ديمقراطية بعد جيل من الآن، مقارنة بـ (19%) ممن أشاروا إلى أنهم يعتقدون أن البلاد ستكون أكثر ديمقراطية