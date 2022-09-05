وزير الاتصالات اللبناني: جار العمل على تنفيذ مطالب موظفي شركة أوجيرو لفض الإضراب

قال وزير الاتصالات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية جوني القرم، إن العمل يجرى حاليًا لتنفيذ 3 مطالب لموظفي شركة أوجيرو (الشركة الوطنية للاتصالات بلبنان) من أصل أربعة مطالب اشترطها الموظفون لفض الإضراب الذي دخل يومه الخامس والذي أثر على خدمات الاتصالات الأرضية والانترنت بأنحاء متفرقة من لبنان لخروج سنترالات عن الخدمة بما في ذلك مناطق بالعاصمة بيروت.

وأضاف القرم - في تصريحات له اليوم - أن الأجواء إيجابية فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق لإنهاء إضراب موظفي أوجيرو، موضحًا أن وقع اليوم مرسومًا سيحال إلى وزير المالية ثم إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية للسماح باستخدام مبلغ قيمته 220 مليار ليرة لبنانية لتغطية حقوق الموظفين.

وأوضح أن مطالب الموظفين المضربين عن العمل محقة ولكن لا يحق لهم إيقاف السنترالات ومنعها من تعبئة المازوت اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بالسنترالات ومعداتها، مشيرًا إلى أنه ستتم ملاحقة أي شخص يتصرف بهذا الشكل لأنه مناف للقانون.