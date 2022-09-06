أخبار التعليم | رضا حجازى: إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. كليات الآداب المتاحة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

تنسيق الدبلومات الفنية 2022| بالخطوات.. كيفية التسجيل والكليات المتاحة للطلاب

يزداد البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على تنسيق الكليات والمعاهد التي تقبل الدبلومات الفنية ، ومؤشرات القبول بها كيفية تسجيل الرغبات والكليات المتاحة طلاب الشهادات الفنية.

وزير التعليم: نسعى لإطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له؛ لمناقشة التعاون المشترك في تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني.

دورة تدريبية بـ حقوق عين شمس للتوعية بالإعاقة البصرية وكيفية تعليم أصحابها

نظمت وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية الحقوق جامعة عين شمس دورة تدريبية بعنوان (التوعية بالإعاقة البصرية وكيفية إتاحة المواد التعليمية لهم)، وذلك بالتعاون مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وكذلك مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية

يبحث الكثير من طلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على مجموع 50% عن الكليات المتاحة لهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 والتي تقع تحت بند كليات القمة أيضًا كما هو في المرحلة الأولى والثانية.

انشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مجال السياحة المستدامة.. تفاصيل

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، توقيع بروتوكول إنشاء مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية لدعم تأهيل وتنمية مهارات العمالة في قطاعي السياحة المستدامة والفندقة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

انطلقت إجراءات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة الباقين من الدور الأول والناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة، والتي أعلنت نتيجتهم الخميس الماضي، حيث يواصل طلاب تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني حتى الأربعاء المقبل.

اللهم بلغنا رمضان 2023 .. موعد بداية الشهر الكريم

شهر رمضان 2023 أصبح من ضمن أكثر الكلمات التى يبحث عنها جميع المصريين فى الوقت الراهن ويتصدر محرك البحث الشهير جوجل حيث يتساءل الكثيرون من المسلمين عن موعد شهر رمضان 2023 .

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. كليات الآداب المتاحة

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وكليات الآداب تعد من أبرز الكليات التى يبحث عنها طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث تحوي كلية الآداب العديد من الآقسام والتى تتيح للطلاب أن تعوضة عن كلية كان يرغب الالتحاق بها ولم يستطع دخولها بسبب مجموع الثانوية العامة.

جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة لاستكمال أوراق التقديم

نظمت جامعة حلوان الأهلية لقاء اليوم ضمن سلسة اللقاءات اليومية التي تنظمها للإجابة عن تساؤلات المتقدمين لها، استقبلت اليوم جامعة حلوان الأهلية طلاب الشهادات المعادلة لاستلام صور من أوراقهم تمهيدا لرفعها لتنسيق الجامعات، بمجمع الفنون والثقافة بمقر جامعة حلوان أمام محطة مترو جامعة حلوان .

بنجح بدرجات عالية.. ذكريات الفنان هشام سليم مع الدراسة| نوستالجيا

المدرسة صاحبة الفضل الأول والذكريات الأولى، فمن منا يمكن أن ينسى تلك المرحلة، التي اختلطت فيها البراءة والطفولة بعذوبة الأيام ونقاء الطبيعة، فمدرستنا كانت تشبهنا كثيرًا، نقية نظيفة مليئة بالأزهار التي زرعناها مع أساتذتنا الأجلاء في فنائها، فكانت أجمل أزهار تلك التي كبرنا معها، وكبرت وهي تحمل ذكرياتنا وعبق أيامنا.

خبير: تطوير المنظومة التعليمية يتحقق بزيادة الاهتمام بالأنشطة المدرسية

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تطوير المنظومة التعليمية لا يتحقق بتطوير المناهج الدراسية وسبل التدريس فقط بل بزيادة الاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف مجالاتها، وفي مقدمتها الأنشطة الثقافية والعلمية لأنها هى التي تسهم حقًا في وضع اللبنات الأولى لتشكيل جيل واعي ولديه المقدرة على الإبداع في شتى مجالات المعرفة، فأساس نهضة الأمم علم وثقافة أبنائها.