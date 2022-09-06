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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين في قضية حرس الثورة .. اليوم

صدى البلد

تواصل  محكمة أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم  نظر ثاني  جلسات محاكمة 43 متهما بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا بحرس الثورة. 

تعقد  الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد.

المتهمون تولوا قيادة ارهابية 

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة 43 متهما بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا بحرس الثورة إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهما على رأسهم المتهم الأول والـ 2 وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

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