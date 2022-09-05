البرديسي: اجتماع وزراء الخارجية العرب يهدف إلى موقف موحد لقضايا أمتنا

قال طارق البرديسي محلل العلاقات الدولية، أن الاجتماع الدوري لوزراء خارجية العرب المرتقب انعقاده غدا الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية، يأتي في توقيت بالغ الدقة في ظل ظروف وتحديات صعبة يمر بها العالم، وتأتي بعد مشاورات وتنسيق عربي عربي بين قادة الدول العربية مؤخرا بشكل مكثف.

وأوضح"البرديسي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أن الاجتماع المرتقب غدا سيخرج ببلورة رؤية عربية مشتركة وموحدة لمواجهة التحديات الراهنة سواء على صعيد الأزمات في اليمن وليبيا والعراق وسوريا والسودان، فضلا عن الأزمات العالمية كـ أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة والغذاء .

ولفت البرديسي، إلى أن توقيت هذا الاجتماع مهم للغاية كونه يسبق القمة العربية المرتقبة في الجزائر والتي تتطلب التنسيق والتشاور ورفع مخرجاتها لهذه القمة .