جنح المقطم تواصل محاكمة المتهمين في قضية "الجمع بين زوجين" .. اليوم

تواصل محكمة جنح المقطم اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة ربة منزل وعشيقها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ الجمع بين الأزواج.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين الزوجة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ما اعترفت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأن المتهم الثاني زوجها عرفي وليس عشيقها كما ادعى زوجها الرسمي، وهي بذلك متهمة بالجمع بين زوجين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة تركت منزل زوجها وبالبحث عنها اكتشف تواجدها بالشقة ومعها المتهم الثاني، وبسؤاله عن سبب تواجده بالشقة أفاد بأنه متزوج من منها بموجب عقد زواج عرفي وبمواجهة المتهمة أقرت بذلك وبسؤالها عن مقدم البلاغ وعلاقتها به أفادت بأنه زوجها أيضًا.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة في منطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلِّغ أفاد بأنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.