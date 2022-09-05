البحوث الفلكية عن تعامد الشمس على معبد هيبس: براعة المصريين القدماء

علق جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على تعامد الشمس على معبد هيبس، بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إن ظاهرة تعامد الشمس على عدد من المعابد المصرية القديمة تجسد مدى براعة القدماء المصريين في علوم الفلك والهندسة والرياضيات ".

براعة المصريين القدماء

وأضاف جاد القاضي:" المصريين القدماء شيدوا المعابد بتحكم شديد في الهندسة المعمارية كي تدخل اشعة الشمس في توقيت معين على قدس الاقداس".

وأكمل جاد القاضي:" يتم الاحتفال بتعامد الشمس على معبد هبيس من أجل تعميق الثقافة العلمية لدى المجتمع ".