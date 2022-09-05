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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب 60 ألف جنيه

جمارك نوبيع
جمارك نوبيع

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام الإدارة العامه لجمارك نويبع  بميناء نويبع البحري من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارت تفتيش الركاب ومكافحة التهرب والأمن الجمركى بميناء نويبع البحري مفادها إعتزام المدعو ف. س . م  مصرى الجنسية تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونا حال سفره لميناء العقبة الأردنى عن طريق ميناء نويبع البحري .

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وبالعرض على محمود حمزة القائم بأعمال مدير عام جمارك نويبع قام بتكليف عمر عبد النور مدير إدارة تفتيش الركاب والسيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركي ومصطفى الجالى مأمور جمرك الركاب وأحمد الكوز  بالأمن الجمركي لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٦٠ ألف جنيه مصري مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها  داخل جيوب سرية بحقائبه .

قرر حمدي الشعراوي مدير عام الإدارة العامة لجمارك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير  محضر ضبط جمركى برقم ١٢ لسنة2022  وحرره المحضر طارق جبر ومحمود طه بالشئون القانونية .

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