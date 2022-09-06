عاجل
المحلة.. إغلاق وتشميع 5 كافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية 4 آيات تخلصك من الكوابيس المزعجة قبل النوم.. علي جمعة يكشف عنها حسن مصطفى: حسام حسن لم يحصل على حقه إعلاميا.. وفيريرا مثل كارتيرون| فيديو دكتور نانو تكنولوجي وزوجته: 17 سنة زواج و4 أطفال وحصلنا على الدكتوراة من نفس كلية الهندسة بألمانيا.. ويقدمان 8 نصائح مجربة لتربية الأبناء.. اعرف قصتهما الملهمة تفجير السفارة الروسية في أفغانستان.. داعش تتبنى الهجوم| وخبير: الولايات المتحدة السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خصم 12 % من إجمالي سعر المنتج.. عقوبات مغلظة على غش السلع

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات المشددة على  حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

قانون حماية المنافسة حماية المنافسة قانون العقوبات الغش منع الممارسات الاحتكارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

محترم وذكي.. ندى الكامل تخرج عن صمتها وتعترف بحبها لـ عمر كمال

ترشيحاتنا

أكثرهن جدلا بالفستان الأحمر.. أجرأ إطلالات ناهد السباعي

بحبك يا ريهام.. أجمل لقطات رومانسية بين مؤمن زكريا وزوجته| شاهد

رياح وتدن للرؤية.. تحذيرات من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

في ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. كواليس أزمات تعرض لها بمشواره

أعلي سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 6-9-2022

4 آيات تخلصك من الكوابيس المزعجة قبل النوم.. علي جمعة يكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسى المبيد.. ابتكار صراصير إلكترونية يمكنك التحكم فيها بموبايلك عن بعد

مروع.. قطار يطيح بشاب هندي أثناء تصوير مقطع فيديو على إنستجرام

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

توب مكشوف.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة على إنستجرام

فيديو

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ