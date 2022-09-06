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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: فرج عامر يفجر مفاجأة جديدة حول مدربي الأهلي.. محمد إمام يستشير الجمهور عن بطلة فيلمه الجديد

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

فرج عامر يفجر مفاجأة عن مدربي الأهلي الألمان.. شاهد
علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حول مقترحات المدربين الجدد للنادي الأهلي، خاصة فيما يتعلق بالالمان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "في اندرية اوربية دخلت علي الخط بخصوص مدربي الأهلي الالمانً، واصبح الموقف صعب جدا لان التدريب في اوروبا لهؤلاء المدربين هو الاختيار الاول".https://www.elbalad.news/5428175

 

كاظم الساهر يشترك صورا من حفله الاخير بكاليفورنيا.. شاهد
شارك الفنان كاظم الساهر صوراً جديدة من أجواء حفله الاخير بامريكا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من جمهوره ومحبيه من كل الانحاء، ومن أبرز التعليقات: منور العالم يا قيصر - من بعدك ما حدا يوقف على المسرح.https://www.elbalad.news/5428143

 

وجه جديد.. محمد امام يستشير الجمهور عن بطلة فيلمه الجديد 
طلب الفنان محمد إمام، من جمهوره ترشيح ممثلة شابة كوجه جديد لفيلمه الجديد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "بطلة فيلمي الجديد .. هتبقى وجه جديد ترشحولي مين من الوجوه الشابة الجديدة تكون بطلة الفيلم ؟".

https://www.elbalad.news/5428110

فرج عامر محمد امام موجز السوشيال ميديا السوشيال ميديا الفنان كاظم الساهر كاظم الساهر

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