تونس وألمانيا تبحثان دعم علاقات التعاون فى مجال الأمن وحماية الحدود

بحث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، مع كاتب الدولة البرلماني بوزارة الداخلية والأقاليم الألمانية "Johann Saathoff" والقائمة بأعمال السفارة الألمانية بتونس والوفد المرافق لهما سبل دعم علاقات الشراكة بين البلدين خاصة في المجال الأمني.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بيان اليوم الاثنين، أن اللقاء تناول علاقات الشراكة بين البلدين في كافة الميادين وسبل دعمها خاصة في مجال الأمن وحماية الحدود والهجرة غير الشرعية والتعاون مع كل من الديوان الفدرالي للشرطة العدلية الألمانية، الشرطة الفدرالية الألمانية، الوحدة المختصة الالمانية والتعاون في مجال التنقل والتصرف التوافقي للهجرة والعودة الطوعية.

وتم خلال اللقاء تثمين نجاح التدريب المشترك بين الديوان التونسي للحماية المدنية وكل من المكتب الفدرالي الألماني للحماية والمساعدة إبان الكوارث والوكالة الألمانية للنجدة الفنية تحت عنوان "مجابهة الفيضانات بمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة"، حيث نوه الوفد الألماني بالخبرة والحرفية التي اكتسبها أعوان الحماية المدنية في المجال.

يذكر أن الوفد الألماني ضم كلا من رئيس المكتب الفدرالي الألماني للحماية والمساعدة إبان الكوارث BBK ورئيس الوكالة الألمانية للنجدة الفنية THW.