عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس وألمانيا تبحثان دعم علاقات التعاون فى مجال الأمن وحماية الحدود

صدى البلد

 بحث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، مع كاتب الدولة البرلماني بوزارة الداخلية والأقاليم الألمانية "Johann Saathoff" والقائمة بأعمال السفارة الألمانية بتونس والوفد المرافق لهما سبل دعم علاقات الشراكة بين البلدين خاصة في المجال الأمني. 

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بيان اليوم الاثنين، أن اللقاء تناول علاقات الشراكة بين البلدين في كافة الميادين وسبل دعمها خاصة في مجال الأمن وحماية الحدود والهجرة غير الشرعية والتعاون مع كل من الديوان الفدرالي للشرطة العدلية الألمانية، الشرطة الفدرالية الألمانية، الوحدة المختصة الالمانية والتعاون في مجال التنقل والتصرف التوافقي للهجرة والعودة الطوعية.  

وتم خلال اللقاء تثمين نجاح التدريب المشترك بين الديوان التونسي للحماية المدنية وكل من المكتب الفدرالي الألماني للحماية والمساعدة إبان الكوارث والوكالة الألمانية للنجدة الفنية تحت عنوان "مجابهة الفيضانات بمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة"، حيث نوه الوفد الألماني بالخبرة والحرفية التي اكتسبها أعوان الحماية المدنية في المجال.

يذكر أن الوفد الألماني ضم كلا من رئيس المكتب الفدرالي الألماني للحماية والمساعدة إبان الكوارث BBK ورئيس الوكالة الألمانية للنجدة الفنية THW.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 : قلل الشوبينج

معادية لروسيا وتتوعد المهاجرين.. تخوف من سياسات ليز تراس المستقبلية|كيف ترى العرب؟

بوادر انقسام.. دول أوروبا غير راضية عن عمل المفوضية وقلقة بسبب أزمة الطاقة

مؤمن زكريا عن احتفال محمد صلاح وليفربول: كلوب قالي ارقص مع اللاعبين

حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون.. دار الإفتاء تجيب

مفاجأة حول سفر صفقتي الأهلي والزمالك إلى أوغندا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة على إنستجرام

مكشوف البطن وقصير.. ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

أضرار كارثية .. لا تتناول هذه الأدوية مع المسكنات

بفستان قصير.. دنيا عبد العزيز بإطلالة جذابة على إنستجرام

فيديو

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ