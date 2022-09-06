موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي، سيحسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلال 4 أيام.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن ملف المدير الفني سيحسم خلال 4 أيام، والقائمة المختصرة ضمت اسمين اثنين فقط.

وأوضح حتحوت، أن إدارة الأهلي تفاضل بين اسمين، أحدهما الصربي فلادان ميلويفيتش، وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار حتحوت، إلى أن إدارة الأهلي ترفض صفقات كمالة العدد وتبحث عن الكيف وليس الكم، مضيفا أن انبي يطلب 25 مليون جنيه في مصطفي شلبي، والأهلي يعرض 13 مليونا فقط.