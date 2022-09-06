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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يقيد في القائمة الاولى.. فرج عامر يكشف مصير كهربا| تفاصيل

صدى البلد

كشف  فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق،  عن استمرار محمود كهربا لاعب النادى الاهلى مع الفريق وتقيده فى قائمة الفريق . 

 

وكتب فرج عامر ، عبر فيسبوك “ كهربا مستمر مع الاهلي وسوف يقيد في القائمة الاولي للاهلي ”. 
 

و علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حول اقترحات المدربين الجدد للنادي الأهلي، خاصة فيما يتعلق بالألمان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر: "أندية أوروبية دخلت علي الخط بخصوص مدربي الأهلي الألمانً، وأصبح الموقف صعب جدا لأن التدريب في أوروبا لهؤلاء المدربين هو الاختيار الأول".

وقال فرج عامر في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد: "الصحافة النمساوية والألمانية تحدثت عن انتقال آدي هوتر للنادي الأهلي ".

وأضاف فرج عامر: "المدرب النمساوي خفض مرتبه وكان يحصل على 4.5 مليون يورو في السنة وفي النادي الأهلي سوف يحصل على 3 ملايين دولار في السنة".

الأهلى كهربا أحمد موسى على مسئوليتي فرج عامر محمود كهربا

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