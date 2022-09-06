عاجل
المحلة.. إغلاق وتشميع 5 كافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية 4 آيات تخلصك من الكوابيس المزعجة قبل النوم.. علي جمعة يكشف عنها حسن مصطفى: حسام حسن لم يحصل على حقه إعلاميا.. وفيريرا مثل كارتيرون| فيديو دكتور نانو تكنولوجي وزوجته: 17 سنة زواج و4 أطفال وحصلنا على الدكتوراة من نفس كلية الهندسة بألمانيا.. ويقدمان 8 نصائح مجربة لتربية الأبناء.. اعرف قصتهما الملهمة تفجير السفارة الروسية في أفغانستان.. داعش تتبنى الهجوم| وخبير: الولايات المتحدة السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 آيات تخلصك من الكوابيس المزعجة قبل النوم.. علي جمعة يكشف عنها

صدى البلد

كيف أتخلص من الكوابيس المزعجة بالقرآن .. سؤال يشغل البعض من الناس وهو أمر طبيعي يحدث لكثير من الأشخاص ، وهو ما يسبب أرق شديد ونوم متقطع..  قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن رؤية الكوابيس باستمرار أمر مزعج لأي إنسان، مشيرًا إلى أن قراءة آخر 4 آيات من سورة الكهف قبل النوم؛ أثبتت التجارب أنها تقي العبد مما يزعجه في نومه.

 


السنن المستحبة قبل النوم 

1- النوم على وضوء؛ لقـول رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ للبراء بن عازب رضي الله عنه : (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث ) متفق عليه.

2- قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين قبل النوم، لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري.

3- التكبير والتسبيح عند المنام: فعن علي رضى الله عنه، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال حين طلبت منه فاطمة ـ رضي الله عنها ـ خادمًا: (ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا أربعًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم) متفق عليه.

4- الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استُجيب له، فإنْ توضأ وصلى قُبِلت صلاته) رواه البخاري.

5- الدعاء عند الاستيقاظ من النوم:
والدعاء الوارد: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور) رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

10 آيات تعصمك من الدجال.. تعرف عليها
وردت عدة أحاديث في فضل سورة "الكهف"، منها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.

ونستشهد بما ورد أنه قال رسول الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، وقوله -صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: "مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ".

الكوابيس المزعجة كيف أتخلص من الكوابيس المزعجة السنن المستحبة قبل النوم هيئة كبار العلماء كيف أتخلص من الكوابيس المزعجة بالقرآن سورة الكهف كيف أتخلص من الكوابيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

محترم وذكي.. ندى الكامل تخرج عن صمتها وتعترف بحبها لـ عمر كمال

ترشيحاتنا

أكثرهن جدلا بالفستان الأحمر.. أجرأ إطلالات ناهد السباعي

بحبك يا ريهام.. أجمل لقطات رومانسية بين مؤمن زكريا وزوجته| شاهد

رياح وتدن للرؤية.. تحذيرات من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

في ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. كواليس أزمات تعرض لها بمشواره

أعلي سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 6-9-2022

4 آيات تخلصك من الكوابيس المزعجة قبل النوم.. علي جمعة يكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسى المبيد.. ابتكار صراصير إلكترونية يمكنك التحكم فيها بموبايلك عن بعد

مروع.. قطار يطيح بشاب هندي أثناء تصوير مقطع فيديو على إنستجرام

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

توب مكشوف.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة على إنستجرام

فيديو

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ