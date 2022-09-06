سيراميكا كليوباترا ينعى والد أمير توفيق: تغمد الله الفقيد برحمته

نعى نادي سيراميكا كليوباترا والد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق، والذي وافته المنية أول أمس الأحد.

وكتب نادي سيراميكا كليوباترا في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية: ببالغ الحزن والأسى، يشاطر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، الكابتن أمير توفيق، رئيس إدارة التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله والده.





أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، عن وفاة والده، أول أمس الأحد، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "‏انا لله وانا اليه راجعون، ابي الحبيب في ذمة الله. برجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة.

ويعد أمير توفيق واحداً من أبناء الأهلي الذين تربوا بين جدرانه وكان حارساً للمرمي قبل أن يعتزل اللعب في وادي دجلة ثم يسافر للحصول على دورات في التسويق الرياضي ثم عمل مديراً للتسويق بالأهلي في وقت المجلس السابق ثم أنتقل مديراً لتسويق شركة صلة الرياضية وعاد من جديد بقرار مجلس الإدارة الي النادي الأهلي لتولى منصب مدير لجنة التعاقدات في النادي.