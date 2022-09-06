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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الرئيس الموريتاني يستقبل وزير الدفاع المالي

صدى البلد

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير الدفاع المالي العقيد صاديو كامارا، بالقصر الرئاسي في نواكشوط.


وذكرت الرئاسة الموريتانية أن اللقاء تطرق لمجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الدفاع المالي للصحفيين عقب اللقاء، إنه تم بحث تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدولتين واحتياجات الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الرئيس الموريتاني أظهر انسجامًا تامًا في الرؤية مع شقيقه الرئيس المالي، وأعرب عزمه لخلق فضاء ساحلي آمن، مستقر ومزدهر.

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