كأس العرب لأقل من 17 عاما.. نهائي جزائري مغربي الخميس المقبل

يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 عاما، يوم الخميس المقبل، نظيره المغربي، في الدور النهائي من بطولة كأس العرب للناشئين، المقامة حاليا في الجزائر.



وكان المنتخب الجزائري قد نجح، أمس الاثنين، في اقتناص الفوز من نظيره السعودي بضربات الجزاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ليتمكن "محاربو الصحراء" من بلوغ الدور النهائي من هذه البطولة.



كما تمكن المنتخب المغربي، اليوم، من تحقيق الفوز على نظيره اليمني بهدفين لهدف، في الدور نصف النهائي من البطولة.



يذكر أن بطولة كأس العرب لمنتخبات أقل من 17 عاما، تعد ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في العام الجاري، بعد كأس العرب لكرة القدم للصالات، وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20عاما، والتي استضافتها السعودية.