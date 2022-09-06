الاتحاد السكندري: لا نية للاستغناء عن اللاعبين مروان عطية وأحمد عادل

أكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أنه لا توجد أي نية للاستغناء عن اللاعبين مروان عطية وأحمد عادل "ميسي"، وأن اللاعبين مستمران في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وأن كل ما يتم تداوله عن انتقالهما لأي نادٍ "مجرد تكهنات" ولا أساس له من الصحة.



وذكر مجلس إدارة النادي- في بيان- أن هناك مفاوضات تُجرى حاليًا مع بعض اللاعبين ومع أنديتهم لمحاولة ضمهم لصفوف نادي الاتحاد السكندري لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.



وأهاب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بجماهيره عدم الانسياق وراء هذه الأخبار غير الدقيقة والخاصة بفريق الكرة وتعاقداته، لما لهذه الأخبار من آثار سلبية على الفريق.