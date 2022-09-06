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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مثير.. رايا أبي راشد تخطف الأنظار بأنوثتها ورقتها |شاهد

صدى البلد

حرصت  الإعلامية رايا أبي راشد  على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها من مهرجان فينسيا.

وتألقت رايا أبي راشد ، باطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان باللون الأبيض الهادى واتسم ستايل الفستان بكتف وكتف وذات فتحة من الساق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وهو ما كشف عن رقتها وأنوثتها.

وتركت شعرها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 
 

يشار إلى أن الإعلامية ريا أبي راشد دائما ما تستحوذ على الأنظار في المهرجانات السينمائية والفعاليات الفنية بإطلالتها وأناقتها على السجادة الحمراء، وهو ما أشاد به الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.


وتقدم ريا أبى رشد بتغطية جميع مهرجانات الجوائز المهمة التي تُقام حول العالم مثل جوائز الأوسكار والبافتا والبريت، ومهرجانات الجوائز الخاصة بالأفلام مثل مهرجان كان والبندقية وبرلين.

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المهرجانات السينمائية الاعلامية ريا أبي الإعلامية رايا أبي راشد انوثتها مهرجان فينسيا

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