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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم وغدًا.. عرض "الخروج" و"احتباس العسل" على مسرح الطليعة ضمن المهرجان التجريبي

مسرح الطليعة
مسرح الطليعة

يُعرض، على مسرح الطليعة بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، العرضان المسرحيان "الخروج" و"احتباس العسل" من مصر، ضمن مسابقة العروض القصيرة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي دورة المخرج العالمي "بيتر بروك"، المستمرة حتى 8 سبتمبر الجاري.

يُعرض، في الساعة الخامسة عصرًا، بقاعة صلاح عبد الصبور بالطليعة، العرض المسرحي "الخروج"، تأليف سبايك جونز، وإعداد عائشة بسيوني، وإخراج محمد يسري خليفة، وإنتاج معهد الفنون المسرحية القاهرة.

 وتدور أحداثه في حوالي 30 دقيقة، حول "وحيد" شاب يعيش بمفردة بعد وفاة والدته وابتعاد والده عنه، يفاجأ بدخول تطبيق تكنولوجي في حياته وهو عبارة عن ذكاء اصطناعي يشبه تطبيق "سيري"، ينظم التطبيق حياته ويخرجه من وحدته فيرتبط بهذا التطبيق ولا يستطيع التخلي عنه، بمرور الوقت يكتشف أنه حبيس هذا التطبيق، لكنه يقرر في النهاية الخروج إلى العالم الواقعي.


وعلى مسرح زكي طليمات، تُعرض مسرحية "احتباس العسل"، تأليف نهى صبحي، وإخراج أحمد أمين، وتدور أحداثه في حوالي 30 دقيقة، حول ملحمة "هيلين كلير" الأديبة الأمريكية التي حصلت على جائز نوبل في الآداب، وعلى لقب سفيرة المكفوفين، وهي صماء بكماء منذ الطفولة، ودور الأنسة "آن سوليفان" المعلمة التي وهبتها حياتها لتعلمها الحياة والأمل والطموح والأحلام ولدعمها النفسي والارتقاء بأسلوبها، من أسلوب وحشي همجي غير إنساني إلى أسلوب أدمي وواعي.


يذكر أن الدورة (29) من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، التي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك أهم رواد التجريب المسرحي المعاصرين، تشهد العديد من الورش التدريبية لمدربين وفنانين من مصر واليونان وإسبانيا وأمريكا، وأيضا ندوات فكرية متنوعة، إلى جانب الإصدارات التي وصلت إلى 27 كتابا مترجما ومؤلفا، ويشهد المهرجان لأول مرة نشر 7 رسائل علمية تتناول المسرح والتقنيات الرقمية.

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