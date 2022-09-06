المخابرات الأمريكية تكشف عن صفقة أسلحة ضخمة بين روسيا وكوريا الشمالية

كشفت المخابرات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن شراء روسيا لملايين القذائف والصواريخ من كوريا الشمالية.

وقالت المخابرات الأمريكية إن شراء روسيا القذائف من كوريا الشمالية دليل على أن العقوبات أعاقت خطوط إمداد الجيش الروسي.

وكانت أكدت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى جانب اليابان تبحث تأكيد الرد المشترك والموحد على التهديد النووي والصاروخي المتزايد لكوريا الشمالية.



وأشارت دورية "ذا ديبلومات" المتخصصة في الشأن الأسيوي في تقرير إلى لقاء مستشار الأمن القومي في سول كيم سونج هان، بنظيريه الأمريكي والياباني مؤخراً بمقر القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في هونولولو، فيما يعد هذا أول اجتماع ثلاثي شخصي بين قادة الأمن منذ تولى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه في مايو.

وأبرز التقرير تصريحات مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية الذي حذر من إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة حيث سيكون الرد مختلفًا تمامًا، كما كشف النقاب أن نظيريه الأمريكي والياباني اتفقا على الرد على التجربة النووية لكوريا الشمالية بطريقة جادة.



وشدد كيم على موقف سيول المتشدد بشأن التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وأكد أن "التعاون الثلاثي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان سيتم تعظيمه، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لجعل كوريا الشمالية تدرك أن قرار إجراء التجربة النووية أمرًا خاطئًا، لاسيما وأن المباحثات الثلاثية تطرق إلى إجراءات الاستجابة لتجربة نووية سابعة محتملة، لكنهم رفضوا الخوض في التفاصيل.