أخبار السوشيال.. فيريرا يطلب 4 صفقات للزمالك في الميركاتو الصيفي.. وفرج عامر يكشف مصير كهربا

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن استمرار محمود كهربا لاعب النادى الاهلى مع الفريق وتقيده فى قائمة الفريق .

وكتب فرج عامر ، عبر فيسبوك “ كهربا مستمر مع الاهلي وسوف يقيد في القائمة الاولي للاهلي ”.

قال أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، إن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، طلب 4 صفقات للفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي.

وكتب احمد حسن عبر فيسبوك “ فيريرا يطلب ٤ صفقات فقط للزمالك في ميركاتو الصيف ”.

علق مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، على ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي".

ونشر مؤمن زكريا صورة له من الحلقة عبر حسابة عبر موقع إنستجرام، وعلق عليها: “الحمد لله”.

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن نادى الزمالك ، عرض على حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الاعتزال نهاية الموسم وإقامة مباراة تكريم له وتواجده في النادي بمنصب في الموسم المقبل .

وكتب أحمد حسن “ الزمالك يعرض على حازم إمام الاعتزال نهاية الموسم وإقامة مباراة تكريم له وتواجده في النادي بمنصب في الموسم المقبل ”.