حدث ليلا| قوات الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا.. داعش يتبني تفجير السفارة الروسية في أفغانستان.. مساعدات جديدة لـ أوكرانيا.. حل أزمة كهربا مع الزمالك

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها قتا قوات الاحتلال الاسرائيلي لشاب فلسطيني وتبني داعش لتفجيرة السفارة الروسية في افغانستان ، وعلي مستوي الرياضة فإن ابرز الاحداث كان اقتراب ازمة كهربا علي الانتهاء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم 6-9-2022 والقنوات الناقلة

يفتتح اليوم الثلاثاء 6-9-2022 دوري أبطال أوروبا منافسات الموسم الجديد وسط ترقب من عشاق الساحرة المستديرة للبطولة الاقوي في اوروبا ولعل ابرز المواجهات لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي امام منافسه يوفنتوس الايطالي .



الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

قوات الاحتلال تقتحم "جنين" لهدم منزل مُنفذ هجوم بتل أبيب وتقتل شابًا صورهم

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مدينة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية، من عدة محاور لهدم منزل رعد حازم، مُنفذ الهجوم الذي وقع في تل أبيب في وقت سابق من العام الجاري.

المخابرات الأمريكية تكشف عن صفقة أسلحة ضخمة بين روسيا وكوريا الشمالية

كشفت المخابرات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن شراء روسيا لملايين القذائف والصواريخ من كوريا الشمالية.



مدرب قبرصي يقترب من تدريب غزل المحلة

اقترب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة السابق من تولي مسؤولية تدريب نادي غزل المحلة استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز خلفا لـ مصطفي عبده .

تطور كبير.. رئيسة تايوان تتعاطف مع الصين بسبب زلزال مقاطعة سيتشوان

أعربت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، عن تعاطفها مع الصين وذلك إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة سيتشوان وأسفر عن وقوع ضحايا.



متوترة وخائفة.. ميجان ماركل تتحدى العائلة المالكة بأول خطاب علني

ألقت ميجان ماركل أول خطاب لها في المملكة المتحدة، منذ تنحيها عن منصبها في العائلة الملكية، ووجهت حديثها للشباب، ورغم أنها كانت في حالة من التوتر؛ إلا أنها استكملت كلمتها.

وزير الطاقة الروسي يكشف عن إجراء جديد لتسهيل تجارة النفط

أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الثلاثاء، عن دراسة بلاده مع الشركاء تأسيس شركة تأمين خاصة لتسهيل تجارة النفط.



الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن هناك حملة موجهة ضد منتخب الناشئين، ومحمد وهبة المدير الفني للمنتخب.

مفاجأة.. الرئيس الأمريكي يرفض تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب.



النائب محمد أبو العينين يرحب بـ إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا الجديد

رحب النائب محمد أبو العينين باللاعب النيجيري جون إيبوكا، المنضم حديثا إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، قادما من نادي إنبي؛ استعدادا للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

بسبب حرارة الجو.. ولاية أمريكية تتوقع عجزا كبيرا في الكهرباء

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، توقعها بحدوث عجز يتراوح بين 400 و3400 ميجاوات في الكهرباء بسبب الطلب القياسي.

ابن مؤمن زكريا: لما أكبر عايز ألعب كرة في الزمالك

حل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على الفنانة اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".



الاتحاد الأوروبي يعلن حجم المساعدات الإضافية إلى أوكرانيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي، منح أوكرانيا مساعدات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة.



تفجير السفارة الروسية في أفغانستان.. داعش تتبنى الهجوم| وخبير: الولايات المتحدة السبب

وقع صباح أمس الإثنين، تفجيرًا انتحاريًا أمام إحدى بوابات السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن سقوط ضحايا لم يتضح عددهم بعد، بينهم دبلوماسي وموظف بالسفارة.

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية بقوات كبيرة| فيديو

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.