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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

رشيد يتزوج من عروسين
رشيد يتزوج من عروسين في وقت واحد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بحدث يعد نادر الحدوث في المجتمع الجزائري، ألا وهو حفل زفاف شاب بفتاتين في آن واحد.

البطل رشيد

وصنع الشاب "رشيد" الحدث بولاية سكيكدة بالشرق الجزائري ليصبح حديث الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل، حيث تم تداول رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع بطاقة دعوة اعتبروها "غير عادية" تحمل اسم عريس وعروسين، وقاعة حفلات مكتظة بالأهل والمدعوين والأصدقاء، ما تفاعل معه الجزائريون من خلال مشاركة المنشورات وبتعليقات على اعتبار أن هذا الأمر نادرا ما يحدث في هذا البلد إن لم نقل إنها سابقة هي الأولى من نوعها بالجزائر.

وفور انتشار صور الشاب "رشيد " وعروسيه، أطلق الجزائريون العنان لتعليقاتهم حول الموضوع، سيما وأنه تزامن مع فترة تكثر فيها حفلات الأعراس التي عادت بعد طول غياب بسبب وباء كورونا.

ولمتابعة المزيد حول شاب يتزوج من عروسين في وقت واحد.. تابع الفيديو جراف التالي:

في آن واحد رشيد ولاية سكيكدة الجزائر قاعة حفلات

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