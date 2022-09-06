القومية للأنفاق تنفي وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT

نفت الهيئة القومية للانفاق في بيان صادر عنها اليوم، الثلاثاء، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان “مصر تدرس وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT بسبب ضعف الإقبال”.

وأكدت الهيئة في بيانها أنه خبر عار تماماً عن الصحة ولا أساس له، وأن القطار الكهربائي الخفيف منذ افتتاحه في 3/7/2022 وهو يعمل بانتظام في المسافة من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويستخدمه قاطنو المدن الجديدة شرق القاهرة، ويخدم الركاب المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الالتفات لتلك الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام والتقليل من حجم الإنجازات والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها لخدمة المواطن المصري.